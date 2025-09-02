Añatuya: fuerte choque en Ruta 92 dejó importantes daños materiales

Un utilitario impactó contra una casilla este martes por la tarde. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Hoy 20:48

Un accidente vial ocurrido en horas de la tarde de este martes generó preocupación en inmediaciones de la Ruta 92, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Añatuya, departamento Taboada.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo utilitario que circulaba por la mencionada ruta perdió el control y colisionó contra una casilla ubicada al costado del camino. El impacto fue de tal magnitud que la camioneta terminó con severos daños en su parte frontal.

Al lugar arribó personal policial para realizar las pericias correspondientes y ordenar el tránsito, mientras se aguardaba también la presencia de efectivos de Criminalística para documentar el siniestro.

A pesar de la violencia del choque, fuentes oficiales confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Solo se contabilizaron daños materiales, tanto en el rodado como en la estructura impactada.