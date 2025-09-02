Pinto: recuperan una motocicleta robada en una zona rural tras un rastrillaje policial

El procedimiento fue realizado por la Comisaría 17 y permitió hallar una Honda CG Titan 125cc que había sido denunciada como sustraída. El rodado fue restituido a su propietario.

Hoy 20:53

Un procedimiento policial llevado a cabo en la ciudad de Pinto permitió la recuperación de un motovehículo sustraído, tras un amplio rastrillaje realizado en zona rural.

De acuerdo con lo informado, efectivos de la Comisaría 17, dependiente de la Departamental 14, concretaron el operativo en conjunto con la brigada de Robo y Hurto y la División Prevención, tras la denuncia de un ciudadano de 32 años.

El accionar se desplegó en un campo ubicado a 3 kilómetros al norte de la ciudad de Pinto, donde tras recorrer una zona montuosa se logró localizar una motocicleta marca Honda CG Titan 125cc, que se hallaba oculta.

En el lugar, personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes, y posteriormente el rodado fue trasladado a la sede policial.

La Fiscalía de Añatuya dispuso el secuestro del vehículo y su posterior entrega al propietario, previa acreditación de la documentación correspondiente.