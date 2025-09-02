Fuentes inspeccionó los trabajos de apertura de la calle Andrés Chazarreta y anunció la construcción de una plaza

Este martes, la intendente de la Capital hizo un control del avance de la obra y anunció la construcción d un espacio verde.

Hoy 22:00

Acompañada por vecinos de la zona oeste, la intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó los trabajos de apertura de la calle Andrés Chazarreta, desde la Avenida del Trabajo para conectar con Avenida Aguirre, en el barrio Mariano Moreno.

Las obras incluyen la limpieza y nivelación de la calzada en una primera etapa, para posteriormente continuar con la pavimentación e instalación de alumbrado público sobre la misma.

"Tras la expropiación por parte del municipio de unos lotes privados que estaban en estado de abandono, pudimos iniciar la apertura de esta calle que conectará dos sectores del barrio Mariano Moreno y optimizará la circulación vehicular de la zona", indicó la jefa comunal.

"Además, en el predio colindante, construiremos un nuevo espacio verde que servirá como punto de encuentro y recreación para las familias, en sintonía con la política urbano ambiental que venimos impulsando desde el comienzo de nuestra gestión", agregó.

La Ing. Fuentes manifestó su algarabía "por satisfacer un viejo anhelo de los vecinos de este barrio, avanzando en la urbanización de un amplio terreno que era usado como depósito de residuos y escombros pero, en poco tiempo, se convertirá en una moderna plaza con equipamiento de primera calidad".