La intendente supervisó la construcción de un puente alcantarilla en el barrio Mariano Moreno

“Con la construcción de esta obra estamos respondiendo el pedido de los vecinos”, indicó la Ing. Norma Fuentes.

Hoy 22:02

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó la construcción de un puente alcantarilla ubicado sobre el desagüe pluvial de la Avenida del Trabajo en la intersección con la calle Patrocinio Díaz, que conectará dos amplios sectores del barrio Mariano Moreno.

La estructura, compuesta por placas premoldeadas de hormigón, contará con una extensión de más de diez metros lineales y tendrá una carpeta de rodamiento para la calzada, además de dos pasos para peatones en cada lateral con sus respectivas barandas de seguridad.

"Las obras responden a las demandas de los vecinos, que obligatoriamente debían transitar por los cruces existentes en Peralta Luna y en Solís, con más de 1000 metros de distancia entre ellos, lo que generaba problemas e inconvenientes por esa falta de conexión vial", señaló la jefa comunal.

"De esta manera, se optimizará la distribución y ordenamiento de la circulación, garantizando un cruce con las condiciones de seguridad correspondientes, asegurando al mismo tiempo la adecuada evacuación del caudal pluvial, evitando inundaciones y daños estructurales", afirmó.

Cabe recordar, que este nuevo puente vehicular se sumará a los dos peatonales que se construyeron anteriormente sobre el desagüe pluvial de la Avenida del Trabajo, en la intersección con las calles Pedro Contreras y Benjamín Miranda.