Quimilí: un preso acusado de un robo se tragó dos hojas de afeitar y está grave

El detenido, de 33 años, fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece con custodia policial.

Hoy 22:16

Un grave episodio se registró en la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, donde un hombre de 33 años, detenido por un robo, protagonizó una dramática situación dentro de la alcaldía local.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto había sido arrestado luego de ser sorprendido con una bolsa que contenía una computadora portátil, un auricular y calcomanías con el logo de una empresa alimenticia, denunciados como sustraídos.

Una vez en la dependencia policial, el detenido se provocó cortes en un brazo y en el cuello, y posteriormente ingirió dos hojas de afeitar, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital zonal de Quimilí.

En el centro de salud, permanece internado bajo custodia policial, mientras continúa la investigación judicial en su contra.

