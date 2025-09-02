Lilia Lemoine y Tomás Figueroa apuntaron contra el kirchnerismo y defendieron el rumbo económico de Javier Milei

Ambos dirigentes de la Libertad Avanza fueron entrevistados este martes en Libertad de Opinión.

Hoy 23:38

En una entrevista en el programa Libertad de Opinión, la diputada nacional Lilia Lemoine y el presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, analizaron la coyuntura política y las expectativas de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Ambos referentes remarcaron el entusiasmo de la juventud en la provincia y sostuvieron que el espacio buscará sorprender con los resultados en los comicios.

Figueroa cuestionó la falta de alineamiento de los legisladores santiagueños con los proyectos nacionales y advirtió que “si la provincia no se incorpora al despegue del país, quedará rezagada”. También defendió la necesidad de una mirada “con grandeza” en torno a temas estratégicos como la energía y la defensa de YPF en los tribunales internacionales.

Por su parte, Lemoine aseguró que el modelo kirchnerista “ya no funciona” y reivindicó las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. “El flagelo de la inflación se está solucionando y el año que viene no va a haber inflación”, señaló, al tiempo que defendió la reforma laboral como clave para generar empleo privado. Además, minimizó las denuncias por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y remarcó que “este gobierno no esconde la justicia ni encubre funcionarios”.

