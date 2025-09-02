Liga Santiagueña: programaron la penúltima fecha del Torneo Clausura

El noveno capítulo se disputará entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de la novena y penúltima fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre.
La jornada se abrirá el viernes con tres partidos:
El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:
El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.
Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.
Zona A: Unión Santiago 18; Sportivo Fernández 16; Villa Unión 14; Central Córdoba 12; Estudiantes 11; Sarmiento 11; Independiente de Beltrán 10; Atlético Forres 10; Yanda 4; Banfield 3.
Zona B: Comercio 20; Vélez 17; Unión de Beltrán 16; Instituto Santiago 12; Independiente de Fernández 12; Agua y Energía 9; Mitre 7; Central Argentino 7; Güemes 5; Defensores de Forres 3.