Liga Santiagueña: programaron la penúltima fecha del Torneo Clausura

El noveno capítulo se disputará entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre.

Hoy 00:02

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó este martes la programación de la novena y penúltima fecha del Torneo Clausura, que se disputará entre el viernes 5 y el martes 9 de septiembre.

La jornada se abrirá el viernes con tres partidos:

15.30 : Banfield vs. Yanda (a puertas cerradas) – Zona A

: Banfield vs. Yanda (a puertas cerradas) – Zona A 16.00 : Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago (público local) – Zona B

: Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago (público local) – Zona B 22.00: Central Argentino vs. Mitre (público local) – Zona B

El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B

Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A

Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A

Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A

Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B

Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.

Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.

Posiciones

Zona A: Unión Santiago 18; Sportivo Fernández 16; Villa Unión 14; Central Córdoba 12; Estudiantes 11; Sarmiento 11; Independiente de Beltrán 10; Atlético Forres 10; Yanda 4; Banfield 3.

Zona B: Comercio 20; Vélez 17; Unión de Beltrán 16; Instituto Santiago 12; Independiente de Fernández 12; Agua y Energía 9; Mitre 7; Central Argentino 7; Güemes 5; Defensores de Forres 3.