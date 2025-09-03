Ingresar
El tiempo para este miércoles 3 de septiembre en Santiago del Estero: templado y con una máxima de 26ºC

Se anuncia un miércoles con cielo parcialmente nublado y vientos del sector sudeste.

Hoy 06:19

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector sudeste.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, ráfagas del sudeste de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima que tocaría los 26ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sudeste y una máxima de 17ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

