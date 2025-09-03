La razón por la que Sabrina Carpenter no tiene televisión en su casa

La cantante confesó que en su apartamento no hay televisión y que prefiere dedicar sus ratos libres a descubrir música.

Hoy 07:15

En una entrevista para Interview Magazine, Sabrina Carpenter sorprendió al revelar un detalle que la distingue de muchos de sus contemporáneos: en su apartamento no hay televisión.

“Ni siquiera tengo una televisión en mi departamento. Suena como si estuviera desconectada y anticuada, pero cuando estoy aquí, simplemente escucho música”.

Para la cantante de 26 años, la ausencia de este dispositivo no es una carencia, sino una elección consciente que le permite sumergirse por completo en su mayor pasión: la música.

La intérprete de “Espresso”, uno de los himnos más virales de 2024, explicó que gran parte de sus momentos de inspiración provienen de escuchar a clásicos que marcaron generaciones anteriores. “Es prácticamente lo único que sé escuchar. Es con lo que crecí”, dijo.

En los últimos meses, reconoció haber descubierto el trabajo de The Blue Nile, una banda escocesa de culto surgida en los años ochenta. Sin embargo, admitió que su corazón suele volver una y otra vez a las melodías de los setenta.

“Los setenta son donde encuentro muchas canciones de consuelo. Obviamente, mi amor por bandas como Fleetwood Mac y ABBA es infinito, pero me estoy divirtiendo mucho descubriendo nuevos álbumes”.

El proceso de descubrimiento, según contó, ocurre tanto en plataformas digitales como en tiendas de discos, donde encuentra tesoros inesperados.

“Hay tantos artistas a los que regresas y piensas: ‘¿Esto no fue un éxito? Para mí lo es’”, dijo entre risas.

Para Sabrina Carpenter, los discos no siempre deben juzgarse por la cantidad de sencillos populares que incluyen, sino por la experiencia que transmiten en conjunto.

“A veces los álbumes están hechos para ser álbumes. No es como: ‘Conozco este álbum porque tenía las canciones más grandes’, sino más bien que me hace sentir algo cuando lo escucho de principio a fin”, señaló.

Esta visión es la que también ha trasladado a su propia carrera musical. Con el lanzamiento de Man’s Best Friend, su séptimo álbum de estudio que vio la luz el pasado 29 de agosto, la cantante buscó capturar un momento específico de su vida.

“Pensé: ‘¿Qué pasaría si simplemente escribiera exactamente cómo me siento en este capítulo?’ Tal vez el álbum solo abarque dos meses de mi vida, pero ese periodo queda documentado. Tiene la oportunidad de vivir para siempre de esa manera”, explicó.

Por si fuera poco, Sabrina Carpenter, que abrió varios conciertos de Taylor Swift en su gira The Eras Tour y se ha presentado en escenarios internacionales de gran prestigio, sabe que sus proyectos recientes están marcando un punto de inflexión.

Man’s Best Friend llega apenas un año después de Short n’ Sweet, el disco con el que alcanzó una proyección global gracias a temas como “Espresso”, “Taste”, “Please Please Please” y “Bed Chem”, que dominaron listas de popularidad y se convirtieron en virales en redes sociales.