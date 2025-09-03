¿Es discriminatorio reconocerle a la Iglesia católica su preponderancia a lo largo de la historia argentina?

La reforma de la Constitución de Santa Fe eliminará la anacrónica confesionalidad del Estado provincial. Pero en aras de la igualdad religiosa no le reconocerá al catolicismo su gravitación religiosa y cultural a lo largo de la historia provincial.

Hoy 07:33

La reforma de la Constitución de Santa Fe eliminará la confesionalidad del Estado provincial. Con el beneplácito de la Iglesia católica, el catolicismo dejará de ser la religión oficial, una rémora del texto constitucional aprobado en 1962. Pero no aceptó el anhelo de las autoridades católicas de que la nueva redacción reconozca su gravitación religiosa y cultural en la sociedad a lo largo de la historia de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El argumento de la mayoría de los constituyentes para no incluir el reconocimiento se sintetiza en el propósito de consagrar la completa igualdad de todos los cultos. Podría inferirse que con esa mención se expresaría una predilección por el catolicismo. Esta es una cuestión para que la descifren los constitucionalistas. Si bien parece difícil encontrarle un efecto práctico a una cuestión más bien simbólica.

Veamos. La llamada popularmente separación entre la Iglesia y el Estado -término que parece aludir a un apartamiento entre quienes no pueden convivir- hace rato que se consumó en la Argentina. El acuerdo entre la Santa Sede y la Argentina firmado en 1966 terminó con la injerencia estatal en la Iglesia católica, establecida en la Constitución de 1853, aunque no concedida por la Santa Sede.

Con el acuerdo, se suprimió el patronazgo que la Iglesia católica le había otorgado a la Corona española y que la Argentina heredó. Implicaba que el Estado nominaba a los obispos y autorizaba los documentos eclesiásticos, si bien en la práctica la Santa Sede tenía la libertad de designar a los obispos -el Nuncio lo comunicaba el nombramiento y el gobierno lo aprobaba- y difundir sus textos.

A su vez, la reforma constitucional de 1994 eliminó el requisito de ser católico para acceder a la Presidencia de la Nación, al igual que la conversión de los aborígenes, pero mantuvo el artículo que dice que el Gobierno Federal “sostiene al culto católico”, lo que implicó en las últimas décadas un aporte en torno al 10 % del presupuesto de la Iglesia al que el Episcopado renunció en 2022.

Siguen vigentes los aportes a los colegios católicos, pero abarcan a los establecimientos de todos los credos; son solo para el plantel docente y en función de la cuota y constituyen un ahorro para el Estado -le cuesta más dinero una escuela estatal-, al tiempo que permite que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos de acuerdo con sus convicciones.

Es cierto que se mantiene el obispado castrense para la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, producto de otro acuerdo con la Santa Sede que data de 1957. Pero en esos ámbitos hay libertad de culto y la Iglesia católica acepta considerar la asistencia de otros credos. También cómo optimizarla en otros espacios como los hospitales.

Pero a partir de la vuelta a la democracia esa gravitación fue disminuyendo sensiblemente. De hecho, el presidente Raúl Alfonsín nombró a un ateo como ministro de Educación -casi siempre era católico- y se aprobaron las leyes de divorcio, matrimonio gay y aborto -esta última siendo un argentino pontífice-, y se vienen otras como la llamada de “muerte digna”.

Pero no solo la Iglesia católica ya no tiene en los hechos la supremacía y el peso de antaño, sino que también creció en una actitud ecuménica (relación con las otras iglesias cristianas) e interreligiosa (vínculo con los credos no cristianos) y avanzó en el fortalecimiento de una convivencia interconfesional que desde hace tiempo es un ejemplo mundial.

No obstante, el dictamen de mayoría de Unidos (Juntos por el Cambio y Frente Cívico y Social) y el Frente de la Esperanza (un pequeño bloque aliado al gobernador Maximiliano Pullaro), que se descuenta será aprobado por la convención, pone especial esmero en fijar que ninguna religión pueda tener la más mínima preponderancia.

Después de señalar que la provincia “no establece religión oficial, asegura la distinción entre el orden civil y el religioso”, el texto establece que “la relación entre el Estado, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”, como para que no quede ninguna duda.

En el otro extremo quedó el artículo 3 de la actual Constitución, de 1962, que establecía que la religión “de la provincia es la católica, apostólica y romana, a la que se prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes”, una confesionalidad del Estado considerada anacrónica por la propia Iglesia católica.

Quedó en el camino la propuesta del Instituto de Derecho Eclesiástico de la Universidad Católica Argentina (UCA) que afirmaba: “La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza a la Iglesia católica y a las demás iglesias, comunidades y confesiones religiosas el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ellas y el Estado provincial se basan en los principios de autonomía y cooperación”.

Mejor le fue al Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) que nuclea a referentes de diversos credos y que propuso: “La provincia de Santa Fe reconoce y garantiza a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas el libre y público ejercicio de su culto. Las relaciones entre ellas y el Estado provincial se basan en los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad”.

No parece que la Iglesia católica vaya a protestar. El anhelo de sus autoridades de que figurara un reconocimiento ni siquiera estaba en el aporte a la reforma constitucional que las diócesis de la provincia hicieron en su momento. Obviamente, un reconocimiento, por definición, no puede ser impuesto.

¿Pero es atinado omitir las raíces católicas? Juan Pablo II bregaba incansablemente para que la Constitución de la Unión Europea reconociera las “raíces cristianas” del viejo continente porque su identidad era incomprensible sin el cristianismo y eran vitales para su futuro.

Curiosamente, el papa Francisco -que defendía con fuerza la independencia de la Iglesia católica del Estado- en un mensaje enviado en 2018 al II Encuentro Nacional de la Juventud celebrado justamente en Rosario les pedía “no renegar de las raíces de la patria”.

En ese tema, Jorge Bergoglio gustaba de citar un poema de Francisco Luis Bernárdez que concluye: “Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado”.