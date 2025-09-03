Zoë Kravitz criticó a Friends por su humor y generó polémica

En una nueva entrevista, Zoë Kravitz criticó el tipo de humor de Friends, una de las sitcoms más exitosas de la década de los 90.

En una nueva entrevista, Zoë Kravitz criticó el tipo de humor de Friends, una de las sitcoms más exitosas de la década de los 90. Al ser consultada por la revista People sobre qué aspectos de aquella época preferiría dejar atrás, señaló: "Los chistes súper homofóbicos en la televisión mainstream".

La protagonista de Caught Stealing puso como ejemplo a Friends: "Si la ves hoy, dices: 'Whoa, eso es…'", expresó. Ante la sorpresa de su compañero de elenco, Austin Butler, quien preguntó "¿Incluso en Friends?", Kravitz respondió: "Sí, incluso en Friends. Cosas que no deberían ser remates, se usaban como remates. Es una locura. Así que eso, mejor dejarlo ahí".

Una serie que ya fue blanco de críticas

La sitcom recibió bastantes críticas, tanto por la falta de diversidad en su reparto como por tramas y chistes ofensivos hacia el colectivo LGBTQ+. Ejemplos recurrentes son las bromas en torno al miedo de Chandler (Matthew Perry) de ser percibido como gay o la forma en que trataba a su padre trans, interpretado por Kathleen Turner.

En 2023, Aisha Tyler, quien fue una de las pocas actrices afroamericanas en participar del programa, señaló que los personajes reflejaban la mentalidad de la época, cuando "solo las historias blancas vendían". A su vez, Stephen Park, actor invitado en dos episodios, recordó que en el set llegó a escuchar comentarios racistas de parte del equipo técnico, definiéndolo como "un ambiente tóxico".

Ahora, las declaraciones de Kravitz vuelven a poner bajo la lupa el humor de décadas pasadas y plantean cómo releer, con una perspectiva actual, los fenómenos culturales que marcaron a distintas generaciones, revisándolos de manera crítica.