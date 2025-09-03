Grave: bebé ingresó al hospital con fractura de clavicula y su madre causó disturbios

Una tía denunció que lo encontró llorando en los brazos de su madre que se estaba drogando en ese momento.

Hoy 07:58

Un confuso y preocupante episodio tuvo lugar en la mañana del lunes en el Centro Integral de Salud Banda (CIS), cuando una mujer de 49 años, vecina del barrio Jerusalén, llegó con su nieto de apenas cuatro meses. El pequeño presentaba golpes en el cuerpo y un evidente estado de abandono e higiene deficiente.

Ante la situación, personal de la Comisaría N.º 12 de la Mujer y la Familia acudió de inmediato al hospital, donde tomó contacto con Cecilia, de 30 años, tía del bebé y peluquera residente en el barrio Sarmiento, quien se encontraba junto a Viviana, la abuela del niño.

Según el testimonio de Cecilia, todo comenzó cuando Esther, una vecina del barrio Jerusalén, le informó que Mayra, la madre del bebé y cuñada de Cecilia, lo estaba desatendiendo gravemente. Esther le aseguró que el niño llevaba tres días llorando sin recibir cuidados. Alarmada por la denuncia, Cecilia se trasladó a la vivienda de Mayra y, al ingresar, la encontró consumiendo drogas junto a otro joven, en presencia del pequeño.

En ese momento, Cecilia pidió llevar al bebé para higienizarlo y fue entonces cuando constató que tenía fiebre y lloraba sin consuelo. Junto a Viviana decidió trasladarlo de inmediato al CIS Banda, donde fue recibido por la pediatra Inés Díaz, quien dispuso realizar estudios de urgencia.

El primer informe médico indicó la necesidad de radiografías y la internación del menor para un diagnóstico completo. Posteriormente, se informó que el bebé presentaba una fractura de clavícula, aunque no se pudo determinar si era reciente o de tiempo atrás. Con estos datos, la policía notificó a la fiscal Mariela Ciotti, quien ordenó la aprehensión de la madre del niño.

Mientras los efectivos iniciaban la búsqueda de Mayra, el médico de Sanidad Héctor Fumarola examinó nuevamente al bebé y aclaró que, por el momento, no se observaban lesiones visibles y que se esperaba una interconsulta con traumatología para definir con precisión su estado.

La Subnaf (Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) también fue informada del caso. La licenciada Díaz Castaño, directora del organismo, mantuvo contacto con la asesora legal del centro de salud para coordinar las medidas a seguir.

Cerca del mediodía del martes, Mayra se presentó en el hospital exigiendo ver a su hijo, situación que generó disturbios y derivó en su detención. Sin embargo, al ser informada, la fiscal Ciotti dispuso dejar sin efecto la aprehensión, ya que la custodia y protección del menor quedaban bajo la órbita de la Subnaf.

Finalmente, la directora de Pediatría del CIS, María de los Ángeles Pereyra, confirmó que el bebé se encuentra en buen estado de salud y sin lesiones de gravedad. Siguiendo las recomendaciones de la abogada del hospital, Ana Salido, se resolvió que el niño continúe bajo el cuidado de su madre mientras la Subnaf evalúa su situación, ya que todavía está en período de lactancia.