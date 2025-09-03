Venezuela acusó a Estados Unidos de difundir un video “creado con inteligencia artificial” del ataque a un barco narco

El gobierno de Nicolás Maduro cuestionó la autenticidad de las imágenes compartidas por Donald Trump sobre un supuesto ataque a una embarcación vinculada al narcotráfico.

Hoy 07:59

El gobierno venezolano salió al cruce de Estados Unidos tras la difusión de un video en el que el expresidente Donald Trump mostró el presunto ataque a una embarcación que habría zarpado desde las costas del país caribeño.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, denunció en su canal de Telegram que el material “parece haber sido creado con inteligencia artificial”, basándose en un análisis que atribuyó a Gemini, la herramienta de Google. Según explicó, el clip presenta características propias de un deepfake, como explosiones poco realistas, agua estilizada y artefactos de movimiento.

Ñáñez apuntó directamente contra el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a quien acusó de “mentirle a su presidente” y de utilizar un video manipulado como prueba. “Basta ya, Marco Rubio, de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, lanzó en un mensaje cargado de tensión diplomática.

En su descargo, el funcionario subrayó que este tipo de contenidos generados con IA “son cada vez más comunes y se utilizan para entretenimiento, desinformación o expresión artística”, lo que, según él, deja en evidencia la falta de rigor de las acusaciones contra Venezuela.