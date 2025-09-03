Video: Messi fue al teatro a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez, y enloqueció al público

El astro argentino, que llegó al país este lunes para jugar con la selección nacional, asistió a la función protagonizada por su amigo en la calle Corrientes.

Hoy 08:10

Lionel Messi llegó a la Argentina y aprovechó los días previos al partido por eliminatorias para el Mundial 2026 del jueves ante Venezuela para ir a ver "Rocky", la obra de teatro que protagoniza el actor Nicolás Vázquez, amigo cercano del capitán rosarino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El astro argentino arribó al país el lunes para disputar uno de los últimos partidos oficiales con la selección antes de la Copa del Mundo.

El futbolista ingresó al teatro Lola Membrives frente a una multitud de espectadores que esperaba su llegada, ya que las autoridades de seguridad habían desplegado un operativo de vallas. De esta manera, entró con sonrisas y saludos, mientras el público gritaba su nombre y tomaba fotos.

Messi asistió acompañado por su mamá Celia, su papá Jorge, sus dos hermanos -Matías y Rodrigo- y todos sus sobrinos. Su presencia en la sala se mantuvo en reserva hasta el final de la obra, hasta que los espectadores y el propio elenco lo descubrieron.

Le dedicó unas palabras en agradecimiento y le cedió el micrófono al campeón del mundo para que diera su opinión sobre la obra, quien, como pudo -por los reiterados gritos del público aclamando por él- declaró:

“Buenas noches. Fue espectacular, son unos fenómenos todos. Es una noche muy especial. Toda mi familia, que siempre está en Rosario, ahora está en Buenos Aires. Te había prometido que iba a venir y por suerte pude. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien. Fue un placer haber compartido esta noche con todos ustedes”.

Después de la obra, Messi asistió al camarín de Vázquez, donde ambos conversaron a solas durante varios minutos. Luego se retiró acompañado por el actor, mientras que en la puerta del teatro lo esperaba aún más gente que cuando ingresó.

El jugador caminó entre medio de las vallas saludando al público en dirección a la camioneta que lo transportó y, antes de subirse, se dio un afectuoso abrazo con su amigo.