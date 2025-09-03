Capturaron al principal financista del Tren de Aragua y uno de los criminales más peligrosos

Henderson Donante Parra, alias “HD”, fue arrestado en Cúcuta tras un operativo conjunto entre Interpol y la Policía colombiana.

Hoy 08:12

El gobierno de Colombia confirmó este martes la detención de Henderson Donante Parra, conocido como “HD”, señalado como el principal financista del clan criminal Tren de Aragua. El arresto se concretó en la ciudad de Cúcuta, casi en el límite con Venezuela, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional, Interpol y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Donante Parra se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró escapar del penal de Tocorón junto a otros 41 reclusos, entre ellos el jefe máximo de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, quien aún permanece en fuga.

Según explicó el director de la Policía colombiana, mayor general Carlos Triana Beltrán, HD era “el principal articulador logístico y financiero de la organización en las fronteras de Colombia y Ecuador” y responsable del tráfico de armas, municiones y recursos ilícitos mediante extorsión, contrabando y operaciones transfronterizas.

Interpol había emitido una alerta roja en 196 países para dar con su paradero, y las autoridades lo calificaron como “uno de los más peligrosos criminales de esta organización terrorista transnacional”.

De acuerdo con la investigación, HD permanecía oculto en Cúcuta desde hacía seis meses, utilizando documentación falsa para evadir los controles de seguridad. Su captura representa, según Triana Beltrán, “un logro en el avance en el desmantelamiento del Tren de Aragua”, declarado organización terrorista por el gobierno argentino en febrero de este año.