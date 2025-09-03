Juicio en Salta: un preso denunció haberle pagado a agentes penitenciarios para tener salidas y otros beneficios

En la causa por una presunta red narcocriminal en la Unidad Carcelaria N°1, un interno aseguró que su padre debió pagar dinero y mercadería a funcionarios penitenciarios para conseguir privilegios.

Hoy 08:19

Un preso declaró este martes ante el tribunal que su padre realizó pagos y hasta entregó carne de un comercio familiar a miembros de la cúpula del Servicio Penitenciario de Salta para que él pudiera acceder a beneficios carcelarios. El testimonio se dio en el marco del juicio por una presunta red narcocriminal que operaba en la Unidad Carcelaria N°1 (UC1).

El interno, cuya identidad se mantiene bajo reserva y que hoy está alojado en la Unidad 16 de Cerrillos, relató que los desembolsos se efectuaban para obtener privilegios como el cambio de pabellón o el traslado a la Granja Penal, un régimen de semilibertad. La situación generó, además, una deuda familiar por las exigencias económicas que incluían dinero y mercadería.

Días atrás, otro recluso brindó un testimonio similar, en el que afirmó que se le pidió pagar para obtener beneficios dentro de la prisión. Según reveló, llegó a mantener un encuentro con un abogado y una exautoridad del penal, quienes le ofrecieron semilibertad a cambio de US$10.000, la prisión domiciliaria en un plazo de dos meses y la libertad definitiva en tiempo y forma. Ante sus dudas, le aseguraron que “trabajaban con un magistrado que manejaba el Correccional”. Por temor, desistió de la oferta y luego recibió amenazas.

En este juicio hay 20 acusados, entre ellos funcionarios penitenciarios, imputados por delitos como exacciones ilegales agravadas, venta de droga en un lugar de detención, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes agravada.

La causa expone un entramado de corrupción, narcotráfico y connivencia dentro del sistema penitenciario salteño. Según informaron fuentes judiciales, la lectura de alegatos está prevista para el próximo lunes 8 de septiembre, lo que marcará una instancia clave en el proceso.