"El mercado está midiendo hasta dónde puede llegar el cambio económico que marcó el gobierno"

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la tensión actual en los mercados y la incertidumbre sobre el rumbo económico del país en medio del escenario electoral.

Granados relató que dialogó con Santiago Bausili, presidente del Banco Central, quien le explicó que el lunes pasado un banco adquirió 80 millones de dólares, lo que generó una suba de entre 20 y 30 pesos en la cotización. Fue ante esta situación, el gobierno decidió intervenir el mercado utilizando fondos del Tesoro Nacional —que en los últimos meses acumuló 1.700 millones de dólares— y no del Banco Central, con el préstamo del FMI. “Ayer se usaron 100 millones y seguirán haciéndolo hasta las elecciones de octubre”, comentó Granados sobre lo expresado por Bausili.

El analista remarcó que “en el mercado todos están tensos porque quieren saber dónde están parados: si este sistema económico va a afirmarse o habrá un giro hacia otro lado”. Y añadió que “los economistas cercanos al kirchnerismo prefieren una inflación alta, pero con la gente adentro”.

Granados también destacó la intervención del presidente de la UIA, Martín Rapallini, quien “puso paños fríos” al debate y fue muy aplaudido cuando criticó la presión impositiva del Estado y pidió medidas concretas para que las empresas puedan producir, competir y abrirse al mundo. “Marcó el término medio y pidió que nivelen la cancha”, explicó Granados.

Finalmente, el columnista señaló que “el dato más importante es que estamos a mitad de camino y no se sabe si el gobierno seguirá avanzando o dará marcha atrás. El mercado, como punto de inflexión, está midiendo hasta dónde puede llegar este cambio económico que marcó el gobierno”.