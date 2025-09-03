Estados Unidos pausó el acuerdo de exención de visas con Argentina en medio del escándalo por corrupción

Una comitiva argentina viajó a Washington para cerrar los detalles del programa, pero se enteró durante el trayecto que el encuentro había sido cancelado.

Hoy 08:32

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría decidido pausar el acuerdo de exención de visas que había sido anunciado semanas atrás en Buenos Aires, en medio de las gestiones de una delegación argentina que viajaba a Washington para avanzar con el entendimiento.

El 28 de julio, el Gobierno argentino y la Embajada de Estados Unidos habían comunicado que se ponía en marcha el proceso para que la Argentina regresara al Visa Waiver Program, luego de una reunión en la que participaron la secretaria de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, y autoridades de la administración de Javier Milei.

Sin embargo, según reveló el portal Axios, el secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió la segunda reunión prevista en la capital estadounidense. La comitiva argentina, encabezada por el director de la ARCA, Juan Pazo, se enteró de la cancelación en pleno viaje: permanecieron dos días en Miami y finalmente regresaron sin acuerdo.

El medio norteamericano señaló que Rubio estaría preocupado por el escándalo de corrupción que involucra a funcionarios de la actual gestión, a partir de la filtración de audios atribuidos al exjefe de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“No nos pareció bien. Es vergonzoso”, dijo a Axios un alto funcionario de la administración republicana, aludiendo a la situación en la Argentina.

Desde la Casa Rosada evitaron dar precisiones. Ante la consulta del portal estadounidense, la oficina de prensa del presidente Milei respondió: “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”.