Estafaron a un jubilado de Añatuya: le prometieron una notebook gratis y le robaron más de $2 millones

El hombre, de 70 años, recibió un llamado en el que le ofrecían un beneficio del PAMI.

Hoy 08:44

Un jubilado de 70 años, domiciliado en Añatuya, fue víctima de una millonaria estafa telefónica que le costó la pérdida de $2.335.000 de sus ahorros.

El episodio ocurrió anteayer, alrededor de las 14 horas, cuando el hombre acababa de almorzar y recibió un llamado con característica de la provincia de Tucumán. Del otro lado de la línea, un sujeto se presentó como integrante de un supuesto centro de jubilados de PAMI y le ofreció una computadora portátil sin costo alguno.

Para acceder al “beneficio”, el falso operador le pidió datos personales y de sus cuentas bancarias. Entusiasmado por el ofrecimiento, el jubilado siguió las instrucciones, pero en medio de la charla advirtió que en la pantalla de su celular se había abierto la página de su banco, sin que él la hubiera activado. Sospechando de la maniobra, decidió cortar la comunicación.

Al ingresar a su cuenta, descubrió que ya le habían sustraído el dinero mediante dos transferencias: una por $1.335.000 y otra por $1.000.000, enviadas a una cuenta a nombre de una mujer desconocida.

El hombre denunció el hecho en la Comisaría Nº 41, desde donde se inició una investigación para dar con los responsables.