Hallaron el cuerpo de un hombre flotando en el Río Paraná e investigan las causas de su muerte

El hallazgo se produjo este martes en la costanera central, cerca del Monumento a la Bandera.

Hoy 08:48

La ciudad de Rosario se vio conmovida luego de que este martes encontraran el cuerpo de un hombre flotando en el Río Paraná.

El hallazgo ocurrió durante la tarde, cuando un grupo de personas observó a un individuo boca abajo en el agua, a la altura de calle Balcarce, cerca del Monumento Nacional a la Bandera. Ante la situación, los testigos alertaron al 911, y minutos después llegó personal de la Prefectura Naval, que montó un operativo con una lancha para retirar el cuerpo.

El hombre fue trasladado río abajo hasta el amarre de la Estación Fluvial, donde se sumaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el equipo de Criminalística. Las primeras pericias se realizaron en el lugar y posteriormente la Unidad de Traslado Forense llevó el cuerpo al Instituto Médico Legal, donde se practicará la autopsia.

Según indicaron fuentes oficiales, la víctima sería un hombre de entre 35 y 40 años, aunque su identidad aún no fue confirmada. Los exámenes médicos permitirán determinar cuánto tiempo llevaba en el agua y si hubo intervención de terceros.

En la causa interviene la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de Rosario, a cargo de la fiscal Piazza Iglesias, quien ordenó un relevamiento de rastros, la toma de declaraciones a testigos y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de la muerte, y los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas mientras avanzan con los exámenes forenses.