Trump acusó a China, Rusia y Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos durante desfile militar en Beijing

El presidente estadounidense lanzó fuertes críticas desde su red social mientras líderes de los tres países se mostraban juntos en un evento por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Hoy 08:54

El presidente Donald Trump aprovechó la ocasión del desfile militar en Beijing para emitir fuertes declaraciones contra los líderes de China, Rusia y Corea del Norte. A través de su cuenta en Truth Social, escribió: “Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo de China tengan un gran y duradero día de celebración” y añadió: “Dales mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América”.

En su mensaje, Trump recordó “el enorme apoyo y la ‘sangre’ que los Estados Unidos dieron a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero” y expresó su deseo de que los estadounidenses que murieron en el conflicto “sean honrados y recordados como se merecen por su valentía y sacrificio”.

Durante la ceremonia, que se realizó en la Plaza de Tiananmen, el presidente chino Xi Jinping advirtió que el mundo aún enfrenta “la elección entre la paz o la guerra” y afirmó que China es imparable, aunque no mencionó directamente a Estados Unidos ni temas como Taiwán o los aranceles.

El desfile, que duró 90 minutos, mostró el poderío militar chino con drones submarinos, tanques, armas láser, aeronaves y misiles nucleares intercontinentales DongFeng-5C con alcance global, así como proyectiles de crucero ChangJian-20A, YingJi-18C y ChangJian-1000. También se exhibieron drones de reconocimiento y ataque, helicópteros no tripulados y otras aeronaves de diseño futurista.

Por primera vez, Kim Jong-un apareció públicamente junto a Xi Jinping y Vladimir Putin, en lo que China describió como una muestra de unidad entre naciones. Tras el desfile, Putin agradeció a Kim por su apoyo en la “lucha contra el neonazismo contemporáneo” y por el envío de tropas a Ucrania, donde se estima que murieron miles de soldados norcoreanos.