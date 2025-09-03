El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios

Una coreografía poco convencional realizada en una boda se transformó en tendencia mundial gracias a la publicación de la usuaria @yourmother1997.
El fenómeno comenzó durante una fiesta de casamiento, donde una joven sorprendió a todos los asistentes con un movimiento original. En el video, la mujer se recuesta boca abajo en el suelo y, mediante movimientos ágiles y coordinados, gira de un lado a otro, logrando que la atención de los presentes se centrara completamente en ella.
El clip, publicado en TikTok por @yourmother1997, incluye la frase: “‘Eres una araña tan buena’”, repetida por quienes presenciaron la escena. Esta expresión se volvió característica del fenómeno y ha sido replicada por los internautas al recrear el paso o comentar sobre él.
El video original superó los 46 millones de reproducciones y acumula cerca de 7 millones de “me gusta”, generando una ola de imitaciones, tutoriales y comentarios en la plataforma. Tras el éxito, la creadora compartió un tutorial explicativo, facilitando que otros usuarios aprendan la coreografía que la volvió famosa.
@yourmother1997 “Wow you’re such a good spider”, they say in unison #spider ♬ Jelly Fish Jam - Techno Mix - Da Fokin
Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seres humanos ganándole a la IA” y “Cómo hago el paso de la araña”, reflejando la fascinación y el entusiasmo de la comunidad digital por esta tendencia.