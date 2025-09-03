El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios

Una coreografía poco convencional realizada en una boda se transformó en tendencia mundial gracias a la publicación de la usuaria @yourmother1997.

Hoy 09:03

El fenómeno comenzó durante una fiesta de casamiento, donde una joven sorprendió a todos los asistentes con un movimiento original. En el video, la mujer se recuesta boca abajo en el suelo y, mediante movimientos ágiles y coordinados, gira de un lado a otro, logrando que la atención de los presentes se centrara completamente en ella.

El clip, publicado en TikTok por @yourmother1997, incluye la frase: “‘Eres una araña tan buena’”, repetida por quienes presenciaron la escena. Esta expresión se volvió característica del fenómeno y ha sido replicada por los internautas al recrear el paso o comentar sobre él.

El video original superó los 46 millones de reproducciones y acumula cerca de 7 millones de “me gusta”, generando una ola de imitaciones, tutoriales y comentarios en la plataforma. Tras el éxito, la creadora compartió un tutorial explicativo, facilitando que otros usuarios aprendan la coreografía que la volvió famosa.

Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “Creo que tiene que hacerlo al menos 5 veces más”, “De nuevo los seres humanos ganándole a la IA” y “Cómo hago el paso de la araña”, reflejando la fascinación y el entusiasmo de la comunidad digital por esta tendencia.