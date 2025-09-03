Milei denunció que el kirchnerismo busca “generar manifestaciones violentas o incluso intentar matarlo”

El presidente argentino aseguró que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados consiste en aplicar lo que calificó como la “estrategia de Hernán Cortés”.

Hoy 09:29

El primer mandatario, Javier Milei, realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a Louis Sarkozy, hijo del ex primer ministro francés, en la Casa Rosada. El encuentro se produjo a instancias del embajador en Francia, Ian Sielecki, y llega después de la agresión que Milei y los candidatos de La Libertad Avanza sufrieron en una caravana en Lomas de Zamora, donde recibieron pedradas y otros elementos contundentes.

Según Milei, la estrategia del kirchnerismo y sus aliados consiste en aplicar lo que calificó como la “estrategia de Hernán Cortés”, a todo o nada: desde intentar destruir el plan económico en el Congreso, organizar manifestaciones violentas en la calle o incluso inventar mentiras para desprestigiarlo.

El presidente afirmó además: “Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón del kirchnerismo, lo que implicaría el fin del populismo y el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento para Argentina”.

Milei calificó los últimos movimientos del oficialismo como los “manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre”, y agregó que podría quedar “herido de muerte casi definitiva” tras los próximos comicios del 7 de septiembre.

En la entrevista, que duró cerca de una hora, Milei también habló sobre la batalla cultural, la política de austeridad económica implementada en el país, elogió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y expresó su visión sobre inmigración frente a lo que calificó como “invasión”.

El encuentro se realizó en medio del escándalo por las filtraciones de audios del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y de escuchas ilegales a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia, hechos que generaron fuerte tensión política en la última semana.