Las Termas: un camión se estrelló contra un poste y volcó

Ocurrió a la altura de la rotonda de Villa Balnearia, sobre Ruta Nacional 9. Los ocupantes, oriundos de Tucumán, fueron trasladados al CIS.

Hoy 09:53

Minutos antes de las 8 de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la rotonda de Villa Balnearia de la ciudad de Termas de Río Hondo, donde un camión colisionó contra un poste de alumbrado público y terminó volcando violentamente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rodado involucrado fue un camión DFSK, conducido por Eduardo Manuel Romano, de 25 años, con domicilio en la provincia de Tucumán, quien viajaba acompañado por David Jacas Leita, de 47 años, también oriundo de la vecina provincia. Ambos transportaban mercaderías con destino a Santiago, en representación de la empresa Leita.

De acuerdo con lo informado, el conductor se habría quedado dormido por unos segundos debido al cansancio, lo que provocó que perdiera el control del vehículo. El camión primero impactó contra un poste de alumbrado público que sostenía una cámara de seguridad del sistema de monitoreo de Villa Balnearia, y contra un cartel de señalización para luego volcar sobre la banquina.

Tras el accidente, los dos ocupantes fueron trasladados en ambulancia al Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo, donde reciben asistencia médica y se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 de Villa Balnearia, junto a efectivos de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes. La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater.