Fede Cyrulnik presentará su nuevo unipersonal “Evolushon” en Santiago del Estero

El comediante, famoso por sus videos sobre signos zodiacales, llega al Paraninfo de la UNSE el miércoles 10 de septiembre con un espectáculo cargado de humor y creatividad.

Hoy 09:57

Con más de un millón de seguidores en redes sociales, Federico Cyrulnik se ha consolidado como uno de los referentes del stand up y el humor. Su originalidad y los contenidos sobre virtudes y defectos de los signos zodiacales lo han llevado a ganarse el cariño de los internautas y del público en general.

Su nuevo unipersonal, “Evolushon”, se presentará el miércoles 10 de septiembre a las 21:30 hs en el Paraninfo de la UNSE. Entre los contenidos del show, el artista incluirá sus populares sketches: “Los signos cuando dicen te amo”, “Los signos cocinando” y “Si los psicólogos se dejaran llevar por el signo”, que ya han cautivado a miles de seguidores.

Tras convocar a más de 100.000 espectadores con su espectáculo anterior y agotar localidades en su gira internacional por España, Miami, Perú y Chile, Cyrulnik promete un espectáculo que combina zodiacales, humor y stand up, una mezcla que lo caracteriza y que solo él sabe manejar.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Norteticket y en la boletería del Teatro 25 de Mayo, y se espera un lleno total dado el interés que genera el comediante en la ciudad.