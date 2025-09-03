Se conoció la primera imagen de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina

Netflix guarda con recelo la participación de la cantante pero por fin ha compartido una primera imagen advirtiendo que es "una visión venenosa".

Hoy 10:27

Netflix ha sorprendido al mundo al revelar la primera imagen oficial de Lady Gaga en la segunda temporada de Merlina, donde interpreta a Rosaline Rotwood, un misterioso personaje que promete tener un papel clave en la trama. La noticia encendió las redes sociales, no solo por la imponente estética de la artista, sino también por la gran expectativa que despierta su incorporación a la serie protagonizada por Jenna Ortega.

En la imagen difundida, Lady Gaga aparece con una melena blanca, piel pálida y un atuendo etéreo del mismo color, mientras Cosa descansa sobre su hombro. Esta caracterización potencia la atmósfera gótica y sobrenatural de la serie, donde Rotwood se perfila como una presencia enigmática dentro de la Academia Nevermore. “Una visión venenosa”, adelantó la plataforma junto a la fotografía, aumentando el misterio en torno al personaje.

Lady Gaga como Rosaline Rotwood

La segunda temporada de Merlina se lanzó en dos partes: la primera llegó el 6 de agosto, mientras que la segunda, disponible desde el 3 de septiembre, será la que mostrará a Lady Gaga en acción. Su participación ha sido presentada como uno de los grandes atractivos de esta entrega, elevando las expectativas de los fanáticos.

Netflix describe a Rosaline Rotwood como “una profesora legendaria de Nevermore que cruza caminos con Merlina”. Aún no está claro si será una aliada, una enemiga o una figura mucho más compleja, lo que suma intriga a la llegada de la cantante al universo creado por Tim Burton y los showrunners Alfred Gough y Miles Millar.

Desde la primera temporada, cuando el icónico baile de Merlina al ritmo de Bloody Mary de Lady Gaga se volvió viral, muchos seguidores pidieron que la estrella formara parte de la serie. Ese deseo se cumplió de manera espectacular durante el evento Tudum 2025, en Los Ángeles, donde Gaga apareció emergiendo de un ataúd para interpretar un medley de su nuevo disco Mayhem, compartiendo escenario con Jenna Ortega y desatando la euforia del público.

Además de su rol como actriz, Lady Gaga compuso Dead Dance, una canción original creada especialmente para la serie. Con ritmos oscuros y un estilo envolvente, el tema estará disponible el mismo día del estreno de la segunda parte, reforzando la conexión entre la narrativa audiovisual y el universo musical de la artista.

La promoción también incluyó la Graveyard Gala en Nueva York, donde Gaga acaparó todas las miradas con un vestuario gótico y teatral que combinó a la perfección con la estética de Merlina. Allí, compartió alfombra con Jenna Ortega, Emma Myers y Joy Sunday, confirmando su entusiasmo por sumarse a esta exitosa producción mundial.