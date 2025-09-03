Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 18º
Un policía resultó gravemente herido con un arma blanca tras resistirse a un robo en un camino rural

Según informaron las fuentes, los sujetos intentaron sustraerle la motocicleta, pero el agente logró escapar rápidamente.

Hoy 10:29

Un efectivo policial de 29 años, domiciliado en Beltrán, fue agredido por dos delincuentes encapuchados mientras regresaba a su hogar tras la jornada laboral en un camino enripiado hacia Los Romanos (Banda).

Según informaron las fuentes, los sujetos intentaron sustraerle la motocicleta, pero el agente logró escapar rápidamente. Durante la huida, uno de los malhechores lo hirió con un arma blanca, provocándole lesiones leves.

El uniformado fue asistido en el hospital zonal, donde los médicos le otorgaron 7 días de curaciones.

El fiscal de turno, Dr. Nicolás Santillán, dispuso la intervención de la Brigada interna para identificar y capturar a los responsables del ataque.

