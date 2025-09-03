Kicillof responsabilizó a Milei por posibles hechos de violencia: "Hay miles de razones para querer expresar enojo"

El gobernador de Buenos Aires advirtió que cualquier desorden durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza será responsabilidad del presidente, y pidió a los vecinos no acercarse al acto.

Hoy 10:33

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundió este martes una carta pública en la que lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y lo responsabilizó directamente de cualquier hecho de desorden o violencia que pudiera producirse en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.

En el documento, Kicillof recordó incidentes recientes durante caravanas políticas en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde, según sus palabras, se observaron fallas llamativas en la seguridad de las comitivas presidenciales. El mandatario enfatizó que, de no haber actuado la Policía Bonaerense, las situaciones podrían haber sido mucho más caóticas.

Además, alertó sobre la convocatoria en Moreno, señalando que el lugar no está preparado para un acto de estas características y que en su organización participan personajes con antecedentes delictivos más que experiencia política. El gobernador subrayó que la estrategia de Milei y sus aliados busca provocar caos, generando desorden y miedo entre la población.

Kicillof instó a los vecinos a no acercarse al acto: “Hay miles de razones para querer expresar enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno, pero el verdadero modo de expresarlo no es con gritos ni piedras, sino con el voto”, sostuvo.

Finalmente, el mandatario bonaerense concluyó con un llamado a la democracia y la responsabilidad: “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos; la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.