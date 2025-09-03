Caso Spagnuolo: la Justicia extendió por otros 10 días el secreto de sumario

Lo resolvió el fiscal Franco Picardi para resguardar la confidencialidad de la investigación. El escándalo se desató tras las grabaciones del extitular de la Agencia de Discapacidad en los que habla de presuntos pedidos de coimas a droguerías.

Hoy 11:23

La Justicia extendió por otros 10 días el secreto de sumario en la causa por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que habló de presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos. La medida la dispuso el fiscal federal, Franco Picardi, para resguardar la confidencialidad de la investigación.

Una de las últimas medidas en la causa fue el allanamiento a mediados de agosto de la oficina de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El procedimiento lo hicieron efectivos del Departamento de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.

El mismo fue llevado a cabo el pasado 22 de agosto en el edificio de la avenida Rivadavia al 875, en pleno centro porteño, donde funciona la sede del programa Incluir Salud. Fuentes policiales informaron que la medida forma parte de la investigación que surgió a partir de los audios del extitular de la Agencia de Discapacidad.

Entre los elementos secuestrados estaban los dispositivos electrónicos, carpetas y documentación vinculada a contrataciones a distintas droguerías. Es así porque la investigación intenta esclarecer si empresarios del mundo farmacéutico pagaban coimas para sostener sus contratos con el Estado nacional.

Previo al allanamiento, los agentes localizaron a Garbellini en su casa de Avellaneda y le secuestraron su celular, que quedó a disposición de la Justicia para ser peritado.

Otras medidas que dispuso la Justicia

Además, el juez federal Sebastián Casanello dictó la prohibición de la salida del país para Spagnuolo, en la causa en la que se investigan presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos en la ANDIS. El magistrado tomó esta resolución al encontrar al exfuncionario en una casa de Pilar, donde le secuestró dos celulares, dinero y una máquina de contar billetes.

La prohibición de salida del país también alcanza a otros exfuncionarios y empresarios mencionados en la causa, como los integrantes de la familia Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.