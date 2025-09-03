Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 18º
X
Policiales

Delincuentes armados asaltaron un autoservicio en Añatuya y uno fue detenido tras forcejear con un empleado

Dos sujetos encapuchados irrumpieron en un comercio del barrio Néstor Kirchner, amenazaron al empleado con un arma blanca y se llevaron la recaudación y otros artículos.

Hoy 11:31

Un violento asalto tuvo lugar en un autoservicio sobre Ruta 21, a la altura del ingreso al barrio Néstor Kirchner en Añatuya. Los responsables fueron dos hombres encapuchados que ingresaron alrededor de las 6 de la mañana y amenazaron al empleado con un arma blanca, llevándose la recaudación, cigarrillos y otros productos del comercio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El empleado reaccionó persiguiendo a los delincuentes. Durante la persecución, uno de ellos, identificado como “Lagrimita” Arévalo, cayó en un canal de desagüe y forcejeó con el trabajador hasta la llegada de la policía. Arévalo ya había sido detenido la semana pasada por otros delitos y volvió a incurrir en hechos delictivos.

Por su parte, el segundo asaltante logró escapar con lo sustraído y continúa prófugo. La policía mantiene operativos para dar con su paradero y asegurar los bienes robados.

TEMAS Robos Violencia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: concretan allanamientos en el marco de causa por 425 kilos de cocaína hallados en Salta
  2. 2. El tiempo para este miércoles 3 de septiembre en Santiago del Estero: templado y con una máxima de 26ºC
  3. 3. Liga Santiagueña: programaron la penúltima fecha del Torneo Clausura
  4. 4. Grave: bebé ingresó al hospital con fractura de clavicula y su madre causó disturbios
  5. 5. El “paso de la araña” se volvió viral en TikTok y conquistó a millones de usuarios
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT