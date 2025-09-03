Delincuentes armados asaltaron un autoservicio en Añatuya y uno fue detenido tras forcejear con un empleado

Dos sujetos encapuchados irrumpieron en un comercio del barrio Néstor Kirchner, amenazaron al empleado con un arma blanca y se llevaron la recaudación y otros artículos.

Un violento asalto tuvo lugar en un autoservicio sobre Ruta 21, a la altura del ingreso al barrio Néstor Kirchner en Añatuya. Los responsables fueron dos hombres encapuchados que ingresaron alrededor de las 6 de la mañana y amenazaron al empleado con un arma blanca, llevándose la recaudación, cigarrillos y otros productos del comercio.

El empleado reaccionó persiguiendo a los delincuentes. Durante la persecución, uno de ellos, identificado como “Lagrimita” Arévalo, cayó en un canal de desagüe y forcejeó con el trabajador hasta la llegada de la policía. Arévalo ya había sido detenido la semana pasada por otros delitos y volvió a incurrir en hechos delictivos.

Por su parte, el segundo asaltante logró escapar con lo sustraído y continúa prófugo. La policía mantiene operativos para dar con su paradero y asegurar los bienes robados.