Golpe para Colapinto: Paul Aron lo reemplazará en la primera práctica del GP de Italia

El piloto estonio, reserva de Alpine, se subirá al A525 del argentino en la primera sesión de entrenamientos en Monza, el 15° Gran Premio de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Hoy 11:49

Franco Colapinto no formará parte de la primera tanda de prácticas libres del Gran Premio de Italia y su lugar será ocupado por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de Alpine. Esto se debe a que la Fórmula 1 le exige a cada escudería darle al menos cuatro tandas de entrenamiento a sus conductores más jóvenes en el transcurso de la temporada.

Esta será la primera vez del piloto de 21 años a bordo del A525 en una práctica libre, ya que anteriormente participado de otras dos pero en Kick Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos. Finalizó 17° en la FP1 de Silverstone y debió abandonar en Hungría, por problemas de potencia en el monoplaza.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, redactó Alpine en el comunicado donde anunciaron la decisión.

“Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, sentenció el estonio al enterarse de la decisión de la escudería.

Y concluyó: “Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”.

Colapinto viene de un fin de semana convulso en Países Bajos. El viernes, tras las dos sesiones de práctica, recibió duras críticas por parte de Flavio Briatore. El sábado no superó el primer corte clasificatorio y quedó 16°, mientras que el domingo hizo una gran carrera y finalizó 11°, su mejor posición desde que está en Alpine. Incluso pudo haber entrado a los puntos, pero la falta de comunicación en el equipo lo perjudicó.

De cara al GP de Italia, donde debutó en la Fórmula 1 hace un año con Williams, tendrá una tanda de prácticas menos para adaptarse al auto en el Templo de la velocidad. Recién lo veremos a bordo del A525 este viernes desde las 12, en la segunda tanda de entrenamientos de la jornada.