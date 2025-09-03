“Hay que disfrutarlo”: la emoción de Scaloni ante el posible adiós de Messi en Eliminatorias

El DT de la Selección habla un día antes del encuentro contra Venezuela en el Monumental por Eliminatorias.

Hoy 13:53

La Selección Argentina se prepara para un nuevo desafío en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y en la previa del partido de este jueves ante Venezuela, el entrenador Lionel Scaloni analizó el presente del equipo, la importancia de sumar puntos y las variantes que evalúa en el once titular.

El DT fue claro al remarcar que hay posibilidades para los juveniles, destacando a Franco Mastantuono y Nico Paz como opciones reales para ser titulares: “Lo veo bien, su club lo está llevando de manera positiva. Hablé con él para ver cómo se encuentra y es una posibilidad que esté desde el arranque, al igual que Nico Paz. La única manera de evaluarlos es viéndolos en la cancha”, explicó.

Sobre el duelo con Venezuela

Scaloni analizó al próximo rival y advirtió que será un encuentro muy exigente: “Es un equipo muy estructurado, con buenos extremos y un gran centrodelantero. Con el Bocha han conseguido resultados importantes y están cerca de la clasificación. Se juegan mucho y eso hace que sea un partido atractivo para ver”.

Además, recalcó que la Selección no subestima a ningún adversario: “Cuando preparamos un partido la sensación es siempre la misma. Esta camiseta te obliga a estar alerta en cada encuentro y así lo haremos mañana”.

El presente de las figuras y la ausencia de Enzo Fernández

El DT también se refirió al momento de varios referentes. Sobre Ángel Di María, bromeó tras su golazo de tiro libre ante Newell’s con Central: “No estoy contento con el gol a Ñuls, ja. Pero está viviendo una etapa hermosa, con el reconocimiento de la gente y jugando como lo conocemos”.

En cuanto a Rodrigo De Paul, destacó que sigue siendo clave para la Albiceleste: “Hablé con él y ahora está jugando todos los partidos. Más allá de dónde estén, todos deben demostrar que están vigentes para seguir en la Selección”.

Por otro lado, confirmó que la ausencia de Enzo Fernández será sensible: “Es fundamental para nosotros. Intentaremos que no se sienta su falta, pero jugaremos con otro tipo de jugadores y trataremos de mantener nuestra idea”.

Messi, el público y el futuro

Scaloni también se emocionó al hablar de Lionel Messi y su vigencia: “Compartir equipo con él y después dirigirlo en un Mundial es algo único. Es un placer tenerlo y hay que disfrutarlo, porque genera algo que no se ve en nadie más”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas que colmarán el Monumental: “Cada vez que jugamos en Argentina es una fiesta. Se generó una conexión especial con la gente y queremos que mañana sea igual. Hoy vienen a ver a estos jugadores que les dieron tantas alegrías”.