Lionel Scaloni mantiene una duda para enfrentar a Venezuela en el Monumental

La Albiceleste recibirá a Venezuela este jueves desde las 20.30 y el técnico aún no definió un puesto en particular. El resto del equipo parece estar confirmado para la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Hoy 12:00

La Selección Argentina ultima detalles para el partido de este jueves frente a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y Lionel Scaloni tiene una sola incógnita en el once inicial: Thiago Almada o Lautaro Martínez. El encuentro comenzará a las 20.30 en el Estadio Monumental y será clave para que la Albiceleste mantenga el liderazgo de la tabla.

Durante la práctica del martes, el entrenador no paró un equipo titular definido, aunque mantuvo charlas individuales con varios jugadores. Todo indica que la decisión final se tomará este miércoles, en el último entrenamiento antes del partido. Por ahora, Julián Álvarez le saca ventaja a Lautaro Martínez como centrodelantero, mientras que la duda pasa por sumar al mediapunta de 24 años, que viene de buenas presentaciones con la celeste y blanca, o mantener un esquema con tres atacantes definidos.

La elección de Scaloni también determinará la táctica del equipo: si juega Almada, la Selección formará con cuatro mediocampistas —Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y el ex-Vélez—, mientras que Messi y Julián Álvarez serán los encargados de liderar el ataque. En cambio, si el elegido es Lautaro, Argentina formará con tres delanteros.

En cuanto al resto del equipo, la base parece clara: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Leonardo Balerdi (si el de Benfica no se recupera al 100%), Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Almada o Lautaro Martínez; Lionel Messi y Julián Álvarez. Además, Alexis Mac Allister recién se sumará al grupo y todo indica que irá al banco, ya que llega con una molestia muscular.

La Albiceleste llega a este compromiso ya clasificada al Mundial 2026, pero buscará sumar otra victoria para cerrar las Eliminatorias en la cima y llegar con máxima confianza al gran objetivo: defender la estrella obtenida en Qatar 2022.