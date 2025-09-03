Santiago se prepara para incorporar ciencia y tecnología en los procesos productivos

Esto tiene como objetivo potenciar los recursos locales para articular el sector científico con el mundo empresarial y los fondos de inversión.

El jefe de Gabinete de la provincia, Elías Suárez, participó este miércoles de la primera edición del Workshop “Ciencia e Industria desde el Territorio”, que tuvo como objetivo potenciar los recursos locales para articular el sector científico con el mundo empresarial y los fondos de inversión.

El encuentro se desarrolló en el Nodo Tecnológico y generó un espacio de intercambio que permitió avanzar en la construcción de vínculos estratégicos para el desarrollo productivo, científico y tecnológico de Santiago del Estero.

En este marco, Suárez valoró a quienes forman parte del área de Ciencia y Tecnología por el trabajo articulado y la iniciativa de brindar la “posibilidad de desarrollo desde la actividad privada en un encuentro muy valioso para todos”.

“El objetivo de esta jornada es la vinculación de la ciencia e industria, crear capital y proyectos que provengan de la innovación junto a un potencial estratégico”, subrayó el jefe de Gabinete, quien además destacó la capacidad agrícola y ganadera del sector productivo provincial.

También se refirió a los avances en materia educativa, tanto en infraestructura como en conectividad escolar, resaltando la disponibilidad de internet en todos los establecimientos educativos de la provincia hacia fin de año y destacando el rol del liderazgo docente que asumen el compromiso de formar a los jóvenes. “Queremos que espacios juveniles cumplan un rol fundamental de transformación en la sociedad”, expresó.

Finalmente, Suárez hizo hincapié en la importancia de los fondos de inversión que miran a Santiago del Estero como una posibilidad concreta de desarrollo, ratificando el compromiso del Gobierno provincial en la consolidación de un ecosistema científico-tecnológico sostenible.

Estuvieron presentes: la ministra de Justicia, Matilde O’Mill; el secretario de Ciencia y Tecnología, Adrián Suárez; el director del Centro Científico Tecnológico NOA-Sur de CONICET, Augusto Bellomio; el director del INTA Santiago del Estero, Mario Mondino; y los rectores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Héctor Paz, y de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Luis Lucena, entre otros representantes del sector académico, empresarial y de fondos de inversión de distintas provincias del país.