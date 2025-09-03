Los cambios que analiza la Fórmula 1 para atraer al público

El objetivo es atraer más público joven y aumentar el espectáculo: más carreras sprint, reducción de prácticas libres, posible parrilla invertida y hasta la chance de acortar la duración de los Grandes Premios.

Hoy 12:26

La Fórmula 1 atraviesa un proceso de transformación y se prepara para introducir cambios importantes en la próxima temporada. Así lo confirmó el presidente Stefano Domenicali, quien adelantó que se buscan formatos más atractivos y competencias más dinámicas para cautivar a la audiencia. Entre las medidas analizadas, se destacan más carreras sprint, menos prácticas libres y hasta la posibilidad de implementar una parrilla invertida en algunas pruebas.

“Tenemos que decidir si aumentar las carreras sprint por fin de semana, cómo organizarlas y qué formato utilizar”, explicó Domenicali en diálogo con un medio italiano. Según el directivo, tanto el público como los promotores presionan para ampliar la cantidad de competencias rápidas, un formato que ya ganó popularidad entre los fanáticos y hasta cuenta con el visto bueno de varios pilotos.

Otro de los puntos clave en discusión es reducir la cantidad de prácticas libres. Para Domenicali, los fines de semana deberían tener más acción y menos ensayos, con el objetivo de mantener el interés del espectador: “Vamos a llegar a un momento en el que habrá más carreras sprint, siempre respetando el enfoque tradicionalista de la F1”.

Además, la organización evalúa acortar la duración de los Grandes Premios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de las audiencias más jóvenes, que buscan contenidos más dinámicos. “Hoy estamos bien, pero no queremos dormirnos en los laureles. Sabemos que hay un público que prefiere ver solo los momentos destacados y queremos responder a esa demanda”, sostuvo el presidente de la F1.

Por último, uno de los temas más polémicos en debate es la posibilidad de implementar la parrilla invertida, un formato que ya se utiliza con éxito en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Esta medida podría aplicarse en las carreras sprint, otorgando mayor competitividad y más oportunidades a los equipos que suelen quedar rezagados. Si bien todavía no está confirmada, la propuesta ya fue consultada con los pilotos y genera opiniones divididas.

La Fórmula 1 busca así revolucionar su formato para seguir creciendo, mantener cautiva a la audiencia y atraer a las nuevas generaciones de fanáticos. Las definiciones podrían llegar antes de fin de año, cuando se presente el calendario oficial de la próxima temporada.