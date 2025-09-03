Ingresar
El viernes arranca la acción con las pruebas libres en Termas de Río Hondo

Serán tres días en los cuales se van a desarrollar las diversas actividades que son habituales para estas pruebas, con tandas libres el viernes de 10 a 18 horas, en tanto sábado y domingo los horarios de pista irán de 9 a 18 horas.

Hoy 12:33

Se mantuvo en crecimiento la demanda de los pilotos para participar en las Pruebas Libres de Motos que organiza el Autódromo de Termas de Río Hondo, la dirección del circuito anuncia que este próximo fin de semana viernes 5, sábado 6 y domingo 7, se llevará a cabo la tercera edición de la temporada 2025.

Continúan abiertas las inscripciones para esta tercera edición 2025, la organización está a cargo del equipo de trabajo del Autódromo de Termas de Río Hondo.

Los interesados en participar de este evento pueden contactar a los siguientes teléfonos para su inscripción anticipada.

TEMAS Autódromo de Las Termas

