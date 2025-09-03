Independiente BBC ya conoce a sus rivales para la Liga Argentina 2025/26: formato, calendario y novedades

La temporada comenzará en los primeros días de noviembre y se disputará bajo el formato todos contra todos dentro de cada conferencia.

La Liga Argentina de Básquet confirmó los detalles para la temporada 2025/26 y habrá importantes novedades. El certamen, segunda categoría profesional del básquet argentino, tendrá 34 equipos, dos más que en el último campeonato, y volverá al formato de torneo único dividido en dos conferencias. En este contexto, Independiente BBC de Santiago del Estero integrará la Conferencia Norte y ya conoce a todos sus rivales.

Los capitalinos compartirán zona con clubes históricos y nuevos protagonistas, como Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Colón de Santa Fe, Salta Basket, Villa San Martín de Resistencia y los ascendidos Santa Paula de Gálvez y Central Entrerriano. Además, se sumarán Bochas de Colonia Caroya, Huracán de Las Heras y Hindú de Córdoba, tres instituciones que debutarán en la categoría.

La temporada comenzará en los primeros días de noviembre y se disputará bajo el formato todos contra todos dentro de cada conferencia. La fase regular se extenderá hasta finales de marzo de 2026, donde los equipos que terminen entre el 5º y el 12º puesto jugarán la Reclasificación. Los cuatro mejores de cada conferencia avanzarán directamente a los octavos de final y desde allí se definirán los clasificados a los playoffs interconferencias.

En la instancia decisiva, los cuatro mejores equipos del Norte se cruzarán con los cuatro mejores del Sur, buscando un lugar en las Finales, que otorgarán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27. Con una plantilla en renovación y el apoyo de su gente, Independiente BBC buscará dar pelea para ser protagonista y soñar con volver a lo más alto del básquet argentino.

CONFERENCIA NORTE

Amancay de La Rioja Barrio Parque de Córdoba Bochas de Colonia Caroya Colón de Santa Fe Comunicaciones de Mercedes Estudiantes de Tucumán Fusión Riojana Hindú de Córdoba Huracán de Las Heras Independiente de Santiago del Estero Jujuy Básquet Rivadavia de Mendoza Salta Basket San Isidro de San Francisco Santa Paula de Galvez Sportivo Suardi Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR