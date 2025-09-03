Ingresar
Independiente BBC ya conoce a sus rivales para la Liga Argentina 2025/26: formato, calendario y novedades

La temporada comenzará en los primeros días de noviembre y se disputará bajo el formato todos contra todos dentro de cada conferencia.

Hoy 12:41

La Liga Argentina de Básquet confirmó los detalles para la temporada 2025/26 y habrá importantes novedades. El certamen, segunda categoría profesional del básquet argentino, tendrá 34 equipos, dos más que en el último campeonato, y volverá al formato de torneo único dividido en dos conferencias. En este contexto, Independiente BBC de Santiago del Estero integrará la Conferencia Norte y ya conoce a todos sus rivales.

Los capitalinos compartirán zona con clubes históricos y nuevos protagonistas, como Amancay de La Rioja, Barrio Parque de Córdoba, Colón de Santa Fe, Salta Basket, Villa San Martín de Resistencia y los ascendidos Santa Paula de Gálvez y Central Entrerriano. Además, se sumarán Bochas de Colonia Caroya, Huracán de Las Heras y Hindú de Córdoba, tres instituciones que debutarán en la categoría.

La temporada comenzará en los primeros días de noviembre y se disputará bajo el formato todos contra todos dentro de cada conferencia. La fase regular se extenderá hasta finales de marzo de 2026, donde los equipos que terminen entre el 5º y el 12º puesto jugarán la Reclasificación. Los cuatro mejores de cada conferencia avanzarán directamente a los octavos de final y desde allí se definirán los clasificados a los playoffs interconferencias.

En la instancia decisiva, los cuatro mejores equipos del Norte se cruzarán con los cuatro mejores del Sur, buscando un lugar en las Finales, que otorgarán el ascenso a la Liga Nacional 2026/27. Con una plantilla en renovación y el apoyo de su gente, Independiente BBC buscará dar pelea para ser protagonista y soñar con volver a lo más alto del básquet argentino.

CONFERENCIA NORTE

  1. Amancay de La Rioja
  2. Barrio Parque de Córdoba
  3. Bochas de Colonia Caroya
  4. Colón de Santa Fe
  5. Comunicaciones de Mercedes
  6. Estudiantes de Tucumán
  7. Fusión Riojana
  8. Hindú de Córdoba
  9. Huracán de Las Heras
  10. Independiente de Santiago del Estero
  11. Jujuy Básquet
  12. Rivadavia de Mendoza
  13. Salta Basket
  14. San Isidro de San Francisco
  15. Santa Paula de Galvez
  16. Sportivo Suardi
  17. Villa San Martín de Resistencia

CONFERENCIA SUR

  1. Centenario de Venado Tuerto
  2. Central Entrerriano de Gualeguaychú
  3. Ciclista Juninense
  4. Deportivo Norte de Armstrong
  5. Deportivo Viedma
  6. El Talar
  7. Gimnasia y Esgrima La Plata
  8. La Unión de Colón
  9. Lanús
  10. Pergamino Básquet
  11. Pico Football Club
  12. Provincial de Rosario
  13. Quilmes de Mar del Plata
  14. Racing de Avellaneda
  15. Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay
  16. Unión de Mar del Plata
  17. Villa Mitre de Bahía Blanca

