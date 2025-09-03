La Biblioteca Popular Belgrano y la UTN invitan a una charla sobre Inteligencia Artificial en la Expo Rural 2025

Se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 11 horas en la Carpa de Conferencia.

La Biblioteca Popular Belgrano, junto a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Reconquista, invitan a la comunidad a participar de la charla “Inteligencia Artificial: Oportunidades y Desafíos. Cómo la tecnología potencia el agro y los negocios”, que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre a las 11 horas en la Carpa de Conferencia de la Expo Rural 2025.

La disertación estará a cargo del Dr. Martín Alarcón y el Dr. Rodrigo Alarcón, quienes abordarán de manera accesible y práctica cómo la Inteligencia Artificial (IA) se está convirtiendo en una herramienta clave para la toma de decisiones, la optimización de recursos y la generación de nuevas oportunidades en el mundo productivo y empresarial.

En un contexto en el que la tecnología avanza a pasos acelerados, la Inteligencia Artificial ya no es un concepto del futuro, sino una realidad que impacta en la vida cotidiana, en la manera de producir y en la gestión de los negocios. Comprender cómo aprovecharla representa una ventaja competitiva fundamental, especialmente en sectores como el agro y el comercio, donde su aplicación puede significar mayor eficiencia, reducción de costos y mejores resultados.

La charla está dirigida a comerciantes, productores, empresarios y público en general, con el objetivo de acercar el conocimiento sobre estas herramientas innovadoras y mostrar cómo pueden integrarse en el desarrollo local y regional.

La actividad es gratuita y forma parte de la programación de la Expo Rural 2025.