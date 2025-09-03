Güemes y Mitre ya tienen árbitros confirmados para la fecha 30 de la Primera Nacional

El Gaucho visitará a Atlanta el sábado, mientras que el Aurinegro recibirá a Defensores de Belgrano el domingo en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione.

Hoy 13:48

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles las designaciones arbitrales para la fecha 30 de la Primera Nacional, en la que los equipos santiagueños Güemes y Mitre buscarán sumar puntos clave en sus respectivos objetivos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Gaucho abrirá la jornada el sábado 6 de septiembre cuando visite a Atlanta desde las 13.30 horas, con transmisión televisiva en vivo. El partido será dirigido por Sebastián Zunino, acompañado por Sebastián Raineri y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Juan Pafundi será el cuarto árbitro.

Güemes va por otro triunfo para escapar del descenso

El conjunto dirigido por Pablo Martel viene de conseguir una victoria clave en su lucha por mantener la categoría, tras superar 1-0 a Colegiales en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. Con ese resultado, Güemes logró cortar una racha negativa de cuatro partidos sin ganar —con tres derrotas y un empate— y salió de la zona de descenso.

Actualmente, el equipo santiagueño se ubica 16º en la tabla con 30 puntos, producto de 5 victorias, 15 empates y 9 derrotas. El choque ante Atlanta será determinante para seguir escapando de la zona baja y acercarse a la salvación.

Mitre recibe a Defensores de Belgrano con la ilusión de seguir sumando

Por su parte, Mitre volverá a presentarse el domingo 7 de septiembre cuando reciba a Defensores de Belgrano desde las 16.00 horas en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. El partido será arbitrado por Nelson Sosa, con Federico Cano y Sebastián Osudar como asistentes, mientras que Leandro Villanueva será el cuarto juez.

El Aurinegro atraviesa un buen momento futbolístico, ya que acumula dos partidos sin perder, con una victoria y un empate. En su última presentación, igualó 2-2 ante Chacarita en condición de visitante, en un encuentro que se le escapó sobre el final. Antes, había goleado 3-0 a San Telmo en el barrio 8 de Abril, mostrando un rendimiento sólido. Se ubica 11º con 36 puntos producto de 9 victorias, 9 empates y 11 derrotas.