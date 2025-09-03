Djokovic venció a Fritz en el US Open y sorprendió con un particular festejo

El serbio se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, extendió a 11-0 su racha ante Taylor Fritz y ahora se medirá con Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open 2025.

Hoy 14:46

Fiel a su estilo, Novak Djokovic brilló no solo con su tenis, sino también con su espectáculo en la cancha. Tras vencer en cuatro sets a Taylor Fritz, el serbio celebró con un festejo inusual, a puro baile y pasos prohibidos, que sorprendió y encantó a todos los presentes en el Arthur Ashe Stadium.

Djokovic, ganador de 24 Grand Slam y actual número 7 del mundo, se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 en un partido que duró 3 horas y 24 minutos. Con esta victoria, el serbio amplió su racha ante el estadounidense a 11-0 y alcanzó la 53ª semifinal en torneos grandes en su carrera, siendo esta la cuarta del 2025.

Un duelo con momentos clave

El serbio marcó la diferencia en los momentos decisivos, mientras que Fritz, apoyado por el público, no pudo concretar sus primeras diez oportunidades de break. Aunque tuvo pasajes de buen tenis, la batalla mental favoreció a Djokovic, que volvió a demostrar su solidez en los partidos importantes.

Con su triunfo, Djokovic también alcanzó la victoria número 95 en el US Open, quedando a solo tres triunfos de Jimmy Connors, quien tiene el récord con 98.

Semifinal ante Carlos Alcaraz

El próximo desafío para Nole será enfrentar al número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, en lo que será el noveno enfrentamiento entre ambos. Hasta el momento, Djokovic domina el historial con cinco victorias frente a tres del español, incluyendo los cuartos de final del último Abierto de Australia y la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, ambos ganados por el serbio.

El partido promete ser un duelo de alto nivel, con dos de los máximos exponentes del tenis mundial frente a frente, y con Djokovic buscando mantener su racha positiva y acercarse a un nuevo título en el US Open 2025.