La Banda se prepara para la 5ta edición de "Arte Banda" en la Plaza Belgrano

Este encuentro invita a la comunidad a participar de una jornada llena de arte, música y diversas manifestaciones culturales.

Hoy 15:09

La Municipalidad de La Banda informa que desde el 5/9 hasta el 22/9, estarán abiertas las inscripciones para todos los artistas plásticos y expositores que deseen compartir su arte en sus diferentes especialidades. Por consultas o inscripciones comunicarse al 3854738694 o al 3855014083.

La 5ta edición de Arte Banda, se llevará a cabo el próximo viernes 26 de septiembre en Plaza Belgrano, un evento artístico y cultural que busca promover y visibilizar el talento local y regional.

Los organizadores hicieron un llamado a todos los artistas, ya sean emergentes o consolidados, para que se sumen a esta iniciativa y aprovechen la oportunidad de compartir su trabajo en un espacio de libre acceso.

Este año, Arte Banda se renueva con una propuesta más diversa y dinámica. Gracias al apoyo de la Municipalidad de La Banda y del intendente Ing. Roger E. Nediani, se sumaron nuevas disciplinas y espectáculos que prometen captar la atención de públicos de todas las edades.