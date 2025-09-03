Una nueva edición de la feria “Mercadito Saludable” tendrá lugar el viernes 5

Esta actividad es impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que tiene como fin fortalecer el autoempleo y la economía social.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Emprendedores, desarrollará una nueva edición de la feria “Mercadito Saludable”, el próximo viernes 5 de 8.30 a 13, en la tradicional esquina bandeña de Avenida Belgrano y Besares.

Según se informó, participarán emprendedores que comercializan productos sin TACC, saludables, integrales, orgánicos, sin azúcar, dulces caseros, frutas y verduras.

“La propuesta está pensada para emprendedores que muchas veces no cuentan con un espacio específico para comercializar productos como frutas, verduras, dulces caseros, productos sin TACC, integrales y otras opciones saludables. Esta feria les da la oportunidad de visibilizar sus trabajos y sumar ingresos”, explicó Zahen Nabac, responsable del área.

Esta actividad es impulsada desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani que tiene como fin fortalecer el autoempleo y la economía social a través de espacios de comercialización para emprendedores locales y promover hábitos de vida más saludables.

Para obtener más información y conocer las condiciones para participar en la feria, los interesados pueden comunicarse con los organizadores a través del siguiente número 3854209847.