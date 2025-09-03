Toyota y el BSE firmaron un convenio para fortalecer los planes de ahorro

El acuerdo busca brindar mayor seguridad y comodidad a los clientes. Representantes de Toyota y del Banco Santiago del Estero destacaron la importancia de esta herramienta en el actual contexto económico.
Este miércoles, Toyota firmó un convenio con el Banco Santiago del Estero (BSE) con el objetivo de garantizar mayor seguridad y comodidad a quienes acceden a este servicio automotriz.
En diálogo con Noticiero 7, Ricardo Dalale, representante de Toyota Santiago, y Andrés Massuh, director regional, explicaron los alcances del acuerdo y se refirieron al actual contexto económico del país, analizando cómo marchan los planes de ahorro en este escenario.
Los referentes subrayaron que, a partir de esta firma, los clientes podrán realizar sus pagos también en la entidad bancaria, ampliando las opciones de gestión y brindando mayor respaldo a quienes participan en este sistema de financiamiento para la compra de vehículos.
Desde Toyota destacaron que los planes de ahorro siguen siendo una alternativa válida para acceder a un cero kilómetro, en un contexto de incertidumbre económica y variación de precios.