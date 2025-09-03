Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 SEP 2025 | 26º
X
Locales

Toyota y el BSE firmaron un convenio para fortalecer los planes de ahorro

El acuerdo busca brindar mayor seguridad y comodidad a los clientes. Representantes de Toyota y del Banco Santiago del Estero destacaron la importancia de esta herramienta en el actual contexto económico.

Hoy 15:29

Este miércoles, Toyota firmó un convenio con el Banco Santiago del Estero (BSE) con el objetivo de garantizar mayor seguridad y comodidad a quienes acceden a este servicio automotriz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, Ricardo Dalale, representante de Toyota Santiago, y Andrés Massuh, director regional, explicaron los alcances del acuerdo y se refirieron al actual contexto económico del país, analizando cómo marchan los planes de ahorro en este escenario.

Los referentes subrayaron que, a partir de esta firma, los clientes podrán realizar sus pagos también en la entidad bancaria, ampliando las opciones de gestión y brindando mayor respaldo a quienes participan en este sistema de financiamiento para la compra de vehículos.

Desde Toyota destacaron que los planes de ahorro siguen siendo una alternativa válida para acceder a un cero kilómetro, en un contexto de incertidumbre económica y variación de precios.

TEMAS Banco Santiago del Estero Toyota bse

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Quimilí: concretan allanamientos en el marco de causa por 425 kilos de cocaína hallados en Salta
  2. 2. "Se han suspendido pensiones de personas con discapacidades evidentes"
  3. 3. El tiempo para este miércoles 3 de septiembre en Santiago del Estero: templado y con una máxima de 26ºC
  4. 4. Liga Santiagueña: programaron la penúltima fecha del Torneo Clausura
  5. 5. Un policía resultó gravemente herido con un arma blanca tras resistirse a un robo en un camino rural
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT