Toyota y el BSE firmaron un convenio para fortalecer los planes de ahorro

Este miércoles, Toyota firmó un convenio con el Banco Santiago del Estero (BSE) con el objetivo de garantizar mayor seguridad y comodidad a quienes acceden a este servicio automotriz.

En diálogo con Noticiero 7, Ricardo Dalale, representante de Toyota Santiago, y Andrés Massuh, director regional, explicaron los alcances del acuerdo y se refirieron al actual contexto económico del país, analizando cómo marchan los planes de ahorro en este escenario.

Los referentes subrayaron que, a partir de esta firma, los clientes podrán realizar sus pagos también en la entidad bancaria, ampliando las opciones de gestión y brindando mayor respaldo a quienes participan en este sistema de financiamiento para la compra de vehículos.

Desde Toyota destacaron que los planes de ahorro siguen siendo una alternativa válida para acceder a un cero kilómetro, en un contexto de incertidumbre económica y variación de precios.