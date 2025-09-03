Emiliano Griffa de cara a los próximos duelos: "Vamos a dejar la vida en cada partido"

El volante de Güemes se refirió al presente del Gaucho en la Primera Nacional que lo tiene peleando en la zona baja del campeonato.

Hoy 15:29

Tras volver al sonreír en casa, Emiliano Griffa habló sobre el presente de Güemes, que viene de conseguir un triunfo vital y ahora se prepara para un duelo clave frente a Atlanta por la fecha 30 de la Primera Nacional.

"Sabíamos que teníamos que ganar, que nos merecíamos un triunfo y que veníamos haciendo las cosas bien. No se venían dando los resultados, pero este es el camino, nos quedan 5 finales más", abrió el volante.

Además, expresó: "Tenemos que ganar todos los partidos, demostramos un gran fútbol en el primer tiempo, ya en el segundo nos aferramos al resultado y supimos aguantar".

Sobre Atlanta, próximo rival a enfrentar comentó: "Todos van a ser partidos duros. Lo que hicimos en casa lo intentaremos hacer como visitante", declaró.

"A la gente le digo que vamos a dejar la vida en cada partido y manteniendo este nivel", sentenció Emiliano Griffa.