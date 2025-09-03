Rodrigo Herrera tras la victoria ante San Martín: "Los tres puntos eran fundamentales para el futuro del torneo"

El defensor hizo un análisis del importante triunfo obtenido en el Estadio Ciudad de La Banda por la 7 fecha de la Segunda Fase del Federal A.

Hoy 15:51

Tras una nueva jornada de entrenamiento de cara al duelo ante Sportivo Belgrano de Córdoba, el defensor Rodrigo Herrera se refirió al momento de Sarmiento en el Federal A que viene de ganar en casa ante San Martín de Formosa y tendrá dos compromisos claves en donde tendrá que sumar para acceder a la siguiente instancia del certamen.

"El domingo fue una final para nosotros, la afrontamos de esa manera, nos preparamos bien y hoy viendo el partido y las situaciones que generamos fuimos justos ganadores. Los tres puntos eran fundamentales para el futuro del torneo", abrió el defensor.

Además, expresó: "El penal atajado fue fundamental para seguir con la ilusión intacta, Juan venía haciendo las cosas bien y se lo merece", comentó.

Sportivo Belgrano de Córdoba y Atlético Rafaela, serán dos rivales directos en la lucha y que además están por encima del Profe en la tabla de posiciones, en ese sentido, el defensor dijo: "Todas son finales, en Córdoba tenemos que hacer un partido inteligente y de mucho sacrificio y después se verá con Rafaela".

Sobre la mala racha sufrida en la Segunda Ronda del Torneo Federal A, el defensor comentó: "Siempre tuvimos confianza plena porque siempre trabajamos muy bien y nos sacrificamos en la semana. Por perder dos partidos y ser un torneo corto pasa factura, pero nunca dejamos de confiar en la calidad de jugadores que tiene este plantel", agregó.

Por último, se refirió a su gran momento personal ya que viene de convertir el gol de la victoria ante San Martín de Formosa lo que lo posiciona como goleador de Sarmiento: "Uno está contento, sabe que es importante para ayudar al equipo pero lo que más me importa es que el equipo gane. Mi alegría es cuando mantenemos el arco en cero y ganamos el partido", cerró Rodrigo Herrera.