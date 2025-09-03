Todo confirmado para Sarmiento vs. Sportivo Belgrano por el Federal A

El Profe jugará este domingo por la fecha 8 en donde buscará sumar nuevamente para seguir escalando posiciones.
Sarmiento de La Banda ya conoce los árbitros, la fecha y el horario para su próximo compromiso por la fecha 8 del Torneo Federal A 2025. El equipo dirigido por Molins visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco este domingo 7 de septiembre, desde las 15.30, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir trepando en la tabla.
El Profe viene de conseguir un triunfo clave en el Estadio Ciudad de La Banda, donde derrotó 1-0 a San Martín de Formosa por la fecha 7. Ese resultado le permitió al equipo santiagueño acercarse a los animadores del certamen.