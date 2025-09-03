Ingresar
Todo confirmado para Sarmiento vs. Sportivo Belgrano por el Federal A

El Profe jugará este domingo por la fecha 8 en donde buscará sumar nuevamente para seguir escalando posiciones.

Hoy 15:57

Sarmiento de La Banda ya conoce los árbitros, la fecha y el horario para su próximo compromiso por la fecha 8 del Torneo Federal A 2025. El equipo dirigido por Molins visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco este domingo 7 de septiembre, desde las 15.30, en un duelo clave para sus aspiraciones de seguir trepando en la tabla.

Las autoridades del partido

  • Árbitro principal: Gustavo Federico Benites (Salta)
  • Asistente 1: Guido Córdoba (Concordia)
  • Asistente 2: Luciano Agustín Díaz (Salta)
  • Cuarto árbitro: Diego Pablo Ocampo (Salta)

El Profe llega con envión anímico

El Profe viene de conseguir un triunfo clave en el Estadio Ciudad de La Banda, donde derrotó 1-0 a San Martín de Formosa por la fecha 7. Ese resultado le permitió al equipo santiagueño acercarse a los animadores del certamen. 

