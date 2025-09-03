La intendenta de Moreno les pidió a los vecinos que no vayan al acto de Milei

Mariel Fernández se sumó a la polémica entre Provincia y Nación. Aseguró que el club elegido por La Libertad Avanza para que el Presidente cierre la campaña “no es un lugar para manifestarse”.

Hoy 16:43

Horas antes del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, la intendenta Mariel Fernández le pidió a los vecinos de la ciudad que no asistan. "No es un lugar para manifestarse", aseguró.

"Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden", manifestó Fernández en un video difundido en sus redes sociales.

Además, explicó que no le preocupa la seguridad del Presidente Javier Milei porque "estará cuidado por la Casa Militar". "El Presidente manifiesta que teme que haya un atentado contra su vida, pero sin embargo hace el acto en un lugar completamente abierto", cuestionó la intendenta.

"Hoy no es un día para manifestarse, ni aunque estén con pancartas en los alrededores", advirtió. También hizo hincapié en que el Gobierno busca correr el foco de atención del escándalo por la filtración de audios que involucran a la hermana del Presidente, Karina Milei. "Cualquier hecho de violencia le va a servir a ellos para tapar las graves denuncias y escuchas telefónicas", señaló.

"Sabemos que están ofreciendo dinero para asistir al acto, esa será decisión de las personas", afirmó Fernández. Aunque aclaró: "Me parece gravísimo que se compre la voluntad de las personas".

"Les pido por favor que no se acerquen al acto, porque no confío en estas personas. Si son capaces de reprimir jubilados, a personas con discapacidad, son capaces de inventar cualquier cosa".