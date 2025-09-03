Los pasillos de Tribunales fueron escenario de un fuerte escándalo entre dos abogadas

El enfrentamiento entre dos abogadas en los pasillos de los tribunales santiagueños generó revuelo entre testigos y motivó la intervención policial. Las autoridades ya iniciaron las actuaciones correspondientes.

Hoy 17:05

Un episodio de tensión se vivió este miércoles por la mañana en los pasillos de los tribunales santiagueños, cuando dos abogadas protagonizaron un fuerte cruce verbal que incluyó insultos y reproches, según relataron testigos. La situación obligó a la intervención de efectivos policiales y de otros profesionales que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la exposición radicada en la comisaría correspondiente, el conflicto se originó durante una audiencia de conciliación en la que ambas ya habían tenido un altercado previo. Horas más tarde, una de ellas —con residencia en Loreto— volvió a encontrarse con su colega y la increpó duramente, lo que desató una nueva discusión.

El intercambio de agravios rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por el edificio judicial, hasta que la disputa pudo ser controlada. Tras el incidente, las autoridades iniciaron las actuaciones pertinentes para esclarecer lo ocurrido.