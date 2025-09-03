El gobernador Zamora inauguró el frigorífico porcino Tres Valores en Estación Robles

Estuvieron presentes también el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Elías Suárez.

Hoy 17:43

El gobernador Gerardo Zamora inauguró el nuevo Frigorífico Porcino “Tres Valores” SA, ubicado en la localidad de Estación Robles, departamento Robles, donde además se realizó el lanzamiento de la nueva línea de productos bajo la marca Tivarello.

Junto a Zamora estuvieron el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; el ministro de Producción, Miguel Mandrille; el presidente y socio de la empresa Tres Valores, José María Cantos, y sus pares Hilton Lo Bruno y Juan Cruz Carranza, entre otras autoridades.

Luego de dejar oficialmente inaugurado el frigorífico, se realizó un recorrido por las instalaciones para observar las maquinarias y la tecnología de última generación, además de apreciar el proceso de elaboración de los productos. La firma cuenta además con un criadero de cerdos y cumple con las normas de bío-seguridad exigidas.

Tras la bendición del padre Mario Tenti, el titular de la Uisde dio la bienvenida y destacó que esta inversión “fue posible en un contexto de Estado presente en esta provincia del Gran Norte Argentino, que puede mostrar responsablemente estabilidad jurídica, reglas de juegas claras para los emprendedores y los beneficios de la ley de promoción industrial como política de Estado”.

Además, destacó la gestión del gobernador Zamora por brindar condiciones en lo que respecta a la promoción, seguridad jurídica y reglas claras para los inversionistas.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina resaltó: “Cuando vemos este tipo de inversiones refleja el país que queremos”. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la relación público-privada en este tipo de desarrollo con la promoción industrial, “donde se ve un conocimiento muy profundo de lo que significa la inversión industrial en cada comunidad”.

“Este proyecto –agregó- refleja todo lo que queremos para el futuro de Argentina en el interior con valor agregado, el Estado acompañando este tipo proyecto y empresarios que apuestan con tecnología con calidad internacional”.

En otro orden, el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, resaltó la importancia en la inauguración de una nueva empresa santiagueña como el frigorífico porcino de Tres Valores, porque estos emprendimiento generan actividad económica local y con la incorporación al proceso productivo de trabajo genuino de santiagueños.

“Además se producen materias primas en nuestro territorio que son transformadas de manera eficiente en carne porción con las que después se elaboran productos con valor agregado”, indicó.

A su turno, el gobernador resaltó que esta inversión genera trabajo para muchos santiagueños y con valor agregado. Recordó además la inauguración del año 2014 de la planta de alimentos balanceados. “Hoy con una nueva inversión se deja inaugurado el ciclo 2 y el ciclo 3 de este frigorífico, con una marca que espero que sea ya parte de Santiago del Estero, de la Argentina y, por qué no del mundo, como Tivarello”.

Luego pidió una comunidad fortalecer el diálogo para “generar seguridad jurídica, ámbitos de inversión y de desarrollo, para lograr que tengamos más trabajo, más capacidad de producción, de industrialización, de exportación y mejores condiciones de vida”.

A finalizar, dejó un afectuoso saludo a los trabajadores y revalorizó la posibilidad de que el trabajo generado sea tomado por pobladores arraigados en la zona, “porque el santiagueño tiene capacidad y calidad a la hora de aprender a trabajar, cultura del trabajo, responsabilidad, respeto y humildad para aprender, sino porque también hemos invertido en universidades, en salud pública, en educación pública en cuestiones que generan movilidad social ascendente”.

Para cerrar, y en el marco de celebrarse el Día de la Industria el pasado 2 de septiembre, el gobernador destacó que durante los próximos días seguirán las inauguraciones en el sector productivo para generar más desarrollo y mejores oportunidades para los comprovincianos.