Recuperan una motosierra, una estufa y una guitarra robadas en Los Telares

Un operativo policial permitió recuperar varios bienes que habían sido denunciados como robados en distintas causas en la ciudad de Los Telares y en un paraje cercano.

Hoy 17:44

Efectivos de la Comisaría N°39, dependiente de la Departamental 15, llevaron adelante tareas de investigación que derivaron en procedimientos en barrios de la ciudad y en la localidad de Chilca Juliana.

En este último paraje, una persona entregó de manera voluntaria una motosierra denunciada como sustraída. Luego, en un domicilio del barrio San Cayetano, otro ciudadano restituyó una estufa con panel de vidrio. Finalmente, en el barrio San José, un vecino devolvió una guitarra criolla.

Todos los elementos quedaron bajo resguardo en la dependencia policial hasta que sus propietarios acrediten la titularidad correspondiente. Además, se tomaron declaraciones testimoniales para establecer la posible cadena de venta de los objetos.

La labor conjunta del personal de la Sección Robo y Hurto y de la guardia de prevención permitió recuperar rápidamente los bienes, evitando su comercialización y aportando al avance de las investigaciones en curso.